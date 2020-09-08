Предусмотренное Кабмином повышение зарплаты педагогам в 2021 году потребует дополнительных 50 млрд грн, - МОН

8 сентября, 2020, 15:11

По предварительным расчетам специалистов МОН, введение в действие с 2021 постановления Кабмина по поэтапному увеличению заработных плат педагогам, потребует дополнительных 50 млрд грн

Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования и науки Украины (МОН).

По информации пресс-службы, Кабинет министров принял постановление №822 от 10 июля 2019 "Об оплате труда педагогических, научно-педагогических и научных сотрудников учреждений образования и науки". Постановление предусматривало постепенное, до 2023 года, повышение низкого должностного оклада педагогических работников до уровня четырех прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

В то же время, в ведомстве отметили, что из-за отсутствия средств на ее реализацию в государственном и местном бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года.

"По предварительным расчетам специалистов МОН, ее введение в действие в 2021 году потребует дополнительно около 50 млрд грн (государственный бюджет - около 39 млрд грн, местные бюджеты - около 11 млрд грн)", - подчеркнули в пресс-службе.

В МОН подчеркнули, что этот вопрос требует немедленного решения, поскольку при формировании бюджета области размер оплаты труда педагогов, научно-педагогических и научных работников имеет очень большое значение.

Таким образом, ведомство планирует обратиться к правительству с предложением предусмотреть в госбюджете Украины на 2021 год соответствующие средства на реализацию соответствующего постановления.

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