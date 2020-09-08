Правительство исключило UNICEF из перечня организаций, у которых можно покупать медсредства за бюджетные деньги в 2020 году
8 сентября, 2020, 18:59
Кабинет министров исключил из перечня международных организаций, которые будут осуществлять медицинские закупки за средства госбюджета-2020 года, UNICEF
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
В список включили две международные организации - британское закупочное агентство Crown Agents и Программа развития ООН ПРООН.
Ранее в перечень организаций входило еще одно агентство ООН - Детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF), которое, в частности, осуществляло закупки вакцин.
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