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Espreso.tvОбществоПравительство исключило UNICEF из перечня организаций, у которых можно покупать медсредства за бюджетные деньги в 2020 году

Правительство исключило UNICEF из перечня организаций, у которых можно покупать медсредства за бюджетные деньги в 2020 году

Кабинет министров исключил из перечня международных организаций, которые будут осуществлять медицинские закупки за средства госбюджета-2020 года, UNICEF

Об этом сообщает Интерфакс-Украина .

В список включили две международные организации - британское закупочное агентство Crown Agents и Программа развития ООН ПРООН.

Ранее в перечень организаций входило еще одно агентство ООН - Детский фонд ООН ЮНИСЕФ (UNICEF), которое, в частности, осуществляло закупки вакцин.

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