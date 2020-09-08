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Espreso.tvОбществоПовышение зарплат педагогам остановили, потому что не хватает денег, - Минобразования

Повышение зарплат педагогам остановили, потому что не хватает денег, - Минобразования


фото: rivne1.tv
Принятое в 2019 году постановление правительства о постепенном повышении низкого оклада работникам образования до уровня четырех прожиточных минимумов не будет действовать

Об этом сообщает пресс-служба Минобразования .

Там говорят, что приостановили действие постановления, которое предусматривало постепенное увеличение зарплат педагогам до 2023 года, поскольку в местных бюджетах пока на это нет денег.

"В связи с отсутствием средств на ее реализацию в государственном и местных бюджетах указанное постановление было приостановлено до 31 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

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