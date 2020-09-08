Полиция Тернополя составила 6 протоколов на руководителей детсадов и директоров школ из-за не дистанционное обучение детей
Об этом сообщил начальник отдела коммуникации главного управления Нацполиции в области Сергей Крета, передает тернопвльське издание " 20 минут ".
Крета отметил, что протоколы составили на трех заведующих садиков и еще трех директоров школ. Полицейский заметил, что учителя могут работать, прийти в школу и проводить уроки онлайн, но в то же время ученики в школе учиться не могут.
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Когда поступила информация о том, что Тернополь попал в "красной" зоны, городской голова Сергей Надал уверял, что детсадов запрет не коснется, ведь они не являются учебными заведениями.
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В то же время в полиции считают иначе: дошкольные учреждения попадают под действие закона Украины "Об образовании", поэтому есть образовательными учреждениями. И постановление Кабмина на них распространяется.
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