Первый заместитель Смоленского переходит на работу в Укрзализныцю

8 сентября, 2020, 10:12

Первый заместитель генерального директора Укрпочты Игоря Смелянского Александр Перцовский переходит на работу в Укрзализныцю

Об этом генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский написал в Facebook.

"Мой первый заместитель - Александр Перцовский - переходит с начала года на работу в Укрзализныцю", - написал Смелянский.

По словам Смелянского в должности первого заместителя Перцовский отвечал за всю операционную и международную деятельность Укрпочты.

"Я очень благодарен Саше всего то, что он сделал за это время. И, кстати, часть того, что он сделал. Вы еще увидите буквально в течение ближайших месяцев. Так, Александр заложил основу нескольких проектов, которые определят будущее компании", - подчеркнул Смелянский.

Таким образом, Смелянский отметил, что сейчас начинается переходный этап, по словам главы Укрпочты, "он будет спокоен и спланирован".

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