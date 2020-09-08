Первый заместитель Смоленского переходит на работу в Укрзализныцю
Об этом генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский написал в Facebook.
"Мой первый заместитель - Александр Перцовский - переходит с начала года на работу в Укрзализныцю", - написал Смелянский.
По словам Смелянского в должности первого заместителя Перцовский отвечал за всю операционную и международную деятельность Укрпочты.
"Я очень благодарен Саше всего то, что он сделал за это время. И, кстати, часть того, что он сделал. Вы еще увидите буквально в течение ближайших месяцев. Так, Александр заложил основу нескольких проектов, которые определят будущее компании", - подчеркнул Смелянский.
Таким образом, Смелянский отметил, что сейчас начинается переходный этап, по словам главы Укрпочты, "он будет спокоен и спланирован".
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