Первая партия российской вакцины от COVID-19 появится в регионах страны, - МЗ РФ

Об этом сообщает DW .

"Вакцина прошла необходимые испытания по качеству в лабораториях и выпущена в оборот", - говорится в сообщении.

4 сентября разработчик российской вакцины от коронавируса, НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, надеялся получить разрешение на выпуск в обращение первой партии препарата в период с 10 по 13 сентября, и после этого может начаться массовая вакцинация россиян из групп риска.

Как подтвердил агентству "Интерфакс" в понедельник директор института Александр Гинзбург, вакцина уже поступила в клинику.

Заинтересованность в участии в третьей фазе испытаний российской вакцины от коронавируса в августе выразила Мексика.

11 августа президент РФ Владимир Путин заявил, что в стране зарегистрирована первая вакцина от коронавируса. Он отметил, что одна из его дочерей уже сделал прививку российской вакцины.

В Германии российскую вакцину от коронавируса назвали " рискованным экспериментом на людях".

Главный национальный эксперт США по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи заявил о сомнениях относительно заявления России о наличии у нее вакцины, готовой к использованию в борьбе с коронавируса.

Впоследствии, Всемирная организация здравоохранения сдержанно высказалась о регистрации в России вакцины против коронавируса и заявила, что "предквалификация" любой вакцины предусматривает, что все данные о ее безопасности и действенности должны проверяться "неуклонно точно" .

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