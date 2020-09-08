Переселенцы провели под ОПУ акцию "Вот моя страна! А где мой дом?" с требованием к властям финансировать жилищные программы
Об этом сообщил с места событий корреспондент Еспресо.TV Илья Евлаш.
В частности переселенцы из Крыма и Донбасса требовали профинансировать уже имеющиеся в Украине программы по обеспечению жильем.
Мы не были как переселенцы услышаны в наших призывах к власти по финансированию жилищных программ, которые уже есть - это "Доступное жилье", "Кредит 3%", это финансирование такой общегосударственной программы как "Временное жилье". В связи с тем, что данное финансирование не было предусмотрено, мы были вынуждены выйти на эту акцию ", - сказал организатор акции Олег Батюк.
По словам активисты, ответы на письма, присланные в ОПУ и в Кабмин, были "ни о чем".
Также активисты предлагали создать рабочую группу или координационный совет, где переселенцы могли бы вносить предложения по выполнению жилищных программ.
Среди предложений активисты также называли создания кооперативов, поиски инвесторов для завершения недостроев и тому подобное.
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