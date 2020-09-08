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Espreso.tvОбществоОккупанты строят укрепления и закладывают мины почти по всей линии разграничения, - разведка

Оккупанты строят укрепления и закладывают мины почти по всей линии разграничения, - разведка


фото: reuters
Боевики используют введенный режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения

Об этом во время брифинга заявила капитан Юлия Пампуха с пресс-центра Министерства обороны Украины.

"По информации Главного управления разведки Минобороны Украины, командование оперативной группировки российско-оккупационных войск использует введен режим прекращения огня для наращивания инженерного оборудования передовых позиций почти по всей линии разграничения. На прошлой неделе противник осуществлял интенсивные меры по сооружению новых окопов и блиндажей на Новоайдарском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Торецкое, Кураховском и Волновахском направлениях. Кроме того, оккупанты продолжали установления минно-взрывных заграждений с использованием противопехотных и противотанковых мин ", - отметила Пампуха.

Кроме того, в передовых подразделениях оккупантов продолжает расти количество потерь.

"В частности, с начала сентября этого года в результате нарушений мер безопасности и подрывов на собственных минах противник потерпел безвозвратных потерь личного состава (более 10 человек) и военной техники (2 единицы)", - добавила пресс-секретарь Минобороны.

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