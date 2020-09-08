Одноклубник футболиста сборной Украины по "Брюгге" заболел коронавирусом
8 сентября, 2020, 13:40
Футболист "Брюгге" и сборной Бельгии Брандон Мехеле сдал положительный тест на COVID-19
Об этом сообщает сборная Бельгии в twitter.
Сразу после того, как стало известно о результате теста, футболист покинул расположение сборной Бельгии, которая сегодня на своем поле сыграет во 2-м туре Лиги наций против Исландии.
27-летний защитник выступает за "Брюгге" и является одноклубником защитника сборной Украины Эдуарда Соболя.
Сборная Бельгии стартовала в Лиге наций с победы над Данией - 2: 0. Мехеле ту игру провел в запасе.
UPDATE: @ BMechele44 left the group. Yesterday, he had a positive covid-19 test.- Belgian Red Devils (@BelRedDevils) September 7, 2020
- Напомним, 7 сентября нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе получил положительный тест на COVID-19.
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