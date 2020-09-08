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Espreso.tvСпортОдноклубник футболиста сборной Украины по "Брюгге" заболел коронавирусом

Одноклубник футболиста сборной Украины по "Брюгге" заболел коронавирусом


фото: Getty Images
Футболист "Брюгге" и сборной Бельгии Брандон Мехеле сдал положительный тест на COVID-19

Об этом сообщает сборная Бельгии в twitter.

Сразу после того, как стало известно о результате теста, футболист покинул расположение сборной Бельгии, которая сегодня на своем поле сыграет во 2-м туре Лиги наций против Исландии.

27-летний защитник выступает за "Брюгге" и является одноклубником защитника сборной Украины Эдуарда Соболя.

Сборная Бельгии стартовала в Лиге наций с победы над Данией - 2: 0. Мехеле ту игру провел в запасе.

  • Напомним, 7 сентября нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе получил положительный тест на COVID-19.

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