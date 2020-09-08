На Волыни контрабандные сигареты замаскировали в вагонах с рудой
8 сентября, 2020, 19:55
Табачные изделия. стоимостью около 40000 гривен, передадут сотрудникам Волынской таможни.
Пограничники Луцкого отряда обнаружили сигареты в поезде, следовавшем из Украины в Польшу
Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает "Еспресо.Захид" .
Во время осмотра одного из 45 полувагонов с грузом руды, правоохранители обнаружили характерные признаки нарушения целостности насыпи.
Впоследствии, применив инструменты, в нижних слоях насыпи пограничники наткнулись на три металлических короба, в которых и находились табачные изделия. Общее количество выявленных сигарет (с акцизной маркой "for duty free only") составляло 1370 пачек.
Табачные изделия. стоимостью около 40000 гривен, передадут сотрудникам Волынской таможни.
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