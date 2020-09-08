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Espreso.tvОбществоНа Волыни контрабандные сигареты замаскировали в вагонах с рудой

На Волыни контрабандные сигареты замаскировали в вагонах с рудой

Пограничники Луцкого отряда обнаружили сигареты в поезде, следовавшем из Украины в Польшу

Об этом сообщает Госпогранслужба Украины, передает "Еспресо.Захид" .

Во время осмотра одного из 45 полувагонов с грузом руды, правоохранители обнаружили характерные признаки нарушения целостности насыпи.

Впоследствии, применив инструменты, в нижних слоях насыпи пограничники наткнулись на три металлических короба, в которых и находились табачные изделия. Общее количество выявленных сигарет (с акцизной маркой "for duty free only") составляло 1370 пачек.

Табачные изделия. стоимостью около 40000 гривен, передадут сотрудникам Волынской таможни.

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