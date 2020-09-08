На Полтавщине у мужчины подтвердили заражение лихорадкой Западного Нила, - ЦОС

8 сентября, 2020, 20:59

В Зиньковском районе Полтавской области у 39-летнего мужчины подтвердили заражение лихорадкой Западного Нила

Об этом сообщает Центр общественного здоровья Украины.

"По информации ГУ "Полтавский ОЛЦ МЗ Украины", жителю Зиньковского района Полтавской области установлен диагноз "лихорадка Западного Нила ", - говорится в сообщении.

У пациента наблюдались температура тела до 39 градусов, слабость и ломота в мышцах. После госпитализации исследование выявило наличие антител в организме к вирусу Западного Нила.

Вакцины против болезни нет, а инфицированные люди незаразные. Заболеть лихорадкой можно от укуса комара.

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