На Дунае начались украинско-румынские учения флотов Riverine 2020

8 сентября, 2020, 20:41

В Измаиле, Одесской области, начались совместные учения ВМС Украины и Румынии Riverine 2020 года, которые проводятся уже третий год подряд

Об этом сообщает АрмияInform .

Кроме корабельно-катерных групп, к отработке маневров привлекаются подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.

Цель учений - натренировать и подготовить многонациональные корабельно-катерные тактические группы к проведению операции по безопасности на реке Дунай.

Особенностью учений станет отработка задач по боевому тралению отдельных участков акватории реки Дунай и учения по противовоздушной обороне по отражению воздушного нападения противника в специфических условиях речной навигации. Эти учебно-боевые мероприятия проведут в рамках учений впервые.

Кроме того, украинские и румынские военные моряки вместе с пограничниками выполнят элементы тактического маневрирования, контроля за гражданским судоходством, наблюдение за речной обстановкой и отработают меры по охране и обороне мест стоянки и тому подобное.

Участники учений проведут поисково-спасательную операцию по спасению личного состава и окажут помощь аварийному надводному объекту, который попал в беду.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

Источник: https://censor.net/ua/p3218219 Источник: https://censor.net/ua/p3218219 Источник: https://censor.net/ua/p3218219