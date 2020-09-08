На Дунае начались украинско-румынские учения флотов Riverine 2020
Об этом сообщает АрмияInform .
Кроме корабельно-катерных групп, к отработке маневров привлекаются подразделения Морской охраны Государственной пограничной службы Украины и Пограничной полиции Румынии.
Цель учений - натренировать и подготовить многонациональные корабельно-катерные тактические группы к проведению операции по безопасности на реке Дунай.
Особенностью учений станет отработка задач по боевому тралению отдельных участков акватории реки Дунай и учения по противовоздушной обороне по отражению воздушного нападения противника в специфических условиях речной навигации. Эти учебно-боевые мероприятия проведут в рамках учений впервые.
Кроме того, украинские и румынские военные моряки вместе с пограничниками выполнят элементы тактического маневрирования, контроля за гражданским судоходством, наблюдение за речной обстановкой и отработают меры по охране и обороне мест стоянки и тому подобное.
Участники учений проведут поисково-спасательную операцию по спасению личного состава и окажут помощь аварийному надводному объекту, который попал в беду.
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