Моравецкий о "Северном потоке-2": Германия получила последний сигнал тревоги

8 сентября, 2020, 18:07

По словам премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, события в Беларуси и отравление российского оппозиционера Алексея Навального является последним сигналом тревоги для того, чтобы Германия остановила строительство газопровода "Северный поток-2"

Об этом Моравецкий заявил в интервью Bloomberg TV .

"Навальный - очень печальный пример того, как Россия обращается со своими гражданами и лидерами оппозиции. Это должно быть не только строго осуждено, должны быть санкции", - убежден Матеуш Моравецкий.

Он выразил надежду, что дискуссия относительно остановки строительства "Северного потока-2", которая началась в Германии, повлияет на решение Берлина по трубопроводу.

"Слыша, что говорят лидеры в Германии, например Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Армин Лашет или Фридрих Мерц , я думаю, что люди, которые принимают решения, изменят свои решения", - отметил Моравецкий.

По его мнению, Германия постепенно признает, что строительство газопровода является политическим проектом.

"Последние события в Беларуси, где Путин явно угрожает вторжением, и то, что он сделал с Навальным, должны стать последним сигналом тревоги для Германии в контексте "Северного потока-2", - считает Матеуш Моравецкий.

Ранее в Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.

Сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток-2" в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.

После чего официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил , что канцлер Ангела Меркель уже

Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от "Северного потока-2" из-за отравления Навального, но отметил, что Германия сейчас слабовата для такого решения с точки зрения энергетической безопасности.

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