Моравецкий о "Северном потоке-2": Германия получила последний сигнал тревоги
Об этом Моравецкий заявил в интервью Bloomberg TV .
"Навальный - очень печальный пример того, как Россия обращается со своими гражданами и лидерами оппозиции. Это должно быть не только строго осуждено, должны быть санкции", - убежден Матеуш Моравецкий.
Он выразил надежду, что дискуссия относительно остановки строительства "Северного потока-2", которая началась в Германии, повлияет на решение Берлина по трубопроводу.
"Слыша, что говорят лидеры в Германии, например Аннегрет Крамп-Карренбауэр, Армин Лашет или Фридрих Мерц , я думаю, что люди, которые принимают решения, изменят свои решения", - отметил Моравецкий.
По его мнению, Германия постепенно признает, что строительство газопровода является политическим проектом.
"Последние события в Беларуси, где Путин явно угрожает вторжением, и то, что он сделал с Навальным, должны стать последним сигналом тревоги для Германии в контексте "Северного потока-2", - считает Матеуш Моравецкий.
- Ранее в Бундестаге призвали отказаться от завершения строительства "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Сенатор Республиканской партии от штата Арканзас Том Коттон призвал Германию остановить строительство газопровода "Северный поток-2" в связи с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального.
- После чего официальный представитель федерального правительства ФРГ Штеффен Зайберт сообщил , что канцлер Ангела Меркель уже не исключает санкций против "Северного потока-2" из-за отравления Навального.
- Президент США Дональд Трамп поддержал отказ от "Северного потока-2" из-за отравления Навального, но отметил, что Германия сейчас слабовата для такого решения с точки зрения энергетической безопасности.
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