Линкявичюс говорит, что Беларусь может пойти войной на Литву
Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление Линкявичюса.
"Реальных естественных причин нет - их можно только придумать, сконструировать и спроектировать. Это дело творчества. Мы знаем, что они на это мастера. Глава Беларуси уходящего не раз открыто призвал Россию на помощь. И говорил, что вот угроза извне, нужна помощь. Если об этом говорят вслух, то чем можно говорить, что такой возможности нет? это было бы настоящее безумие. Я уже не говорю о правовые, политические и моральные, практические предпосылки. Но, к сожалению, так есть ", - сказал Линкявичюс в понедельник.
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Он акцентировал, что Лукашенко уже обращался за помощью к России в связи с якобы угрозами извне. "Поэтому нужно ясно и ответственно сказать, что это неприемлемо. Мы все вместе: и ЕС и, насколько я знаю, США, сказали, что это неприемлемо, что будут последствия, если это произойдет. Поэтому, я думаю, это просчитывают, об этом думают. Очень надеюсь, что это не произойдет ", - подытожил министр.
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