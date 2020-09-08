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Espreso.tvОбществоЛинкявичюс говорит, что Беларусь может пойти войной на Литву

Линкявичюс говорит, что Беларусь может пойти войной на Литву


фото: delfi
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что военные действия режима, который переживает кризис, Александра Лукашенко против Литвы были бы безумием, но подчеркнул, что такая вероятность существует

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление Линкявичюса.

"Реальных естественных причин нет - их можно только придумать, сконструировать и спроектировать. Это дело творчества. Мы знаем, что они на это мастера. Глава Беларуси уходящего не раз открыто призвал Россию на помощь. И говорил, что вот угроза извне, нужна помощь. Если об этом говорят вслух, то чем можно говорить, что такой возможности нет? это было бы настоящее безумие. Я уже не говорю о правовые, политические и моральные, практические предпосылки. Но, к сожалению, так есть ", - сказал Линкявичюс в понедельник.

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Он акцентировал, что Лукашенко уже обращался за помощью к России в связи с якобы угрозами извне. "Поэтому нужно ясно и ответственно сказать, что это неприемлемо. Мы все вместе: и ЕС и, насколько я знаю, США, сказали, что это неприемлемо, что будут последствия, если это произойдет. Поэтому, я думаю, это просчитывают, об этом думают. Очень надеюсь, что это не произойдет ", - подытожил министр.

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