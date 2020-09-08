Линкявичюс говорит, что Беларусь может пойти войной на Литву

8 сентября, 2020, 14:54

Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс сказал, что военные действия режима, который переживает кризис, Александра Лукашенко против Литвы были бы безумием, но подчеркнул, что такая вероятность существует

Об этом сообщает Delfi со ссылкой на заявление Линкявичюса.

"Реальных естественных причин нет - их можно только придумать, сконструировать и спроектировать. Это дело творчества. Мы знаем, что они на это мастера. Глава Беларуси уходящего не раз открыто призвал Россию на помощь. И говорил, что вот угроза извне, нужна помощь. Если об этом говорят вслух, то чем можно говорить, что такой возможности нет? это было бы настоящее безумие. Я уже не говорю о правовые, политические и моральные, практические предпосылки. Но, к сожалению, так есть ", - сказал Линкявичюс в понедельник.

Читайте также: В Беларуси приводят в боевую готовность танковый батальон

Он акцентировал, что Лукашенко уже обращался за помощью к России в связи с якобы угрозами извне. "Поэтому нужно ясно и ответственно сказать, что это неприемлемо. Мы все вместе: и ЕС и, насколько я знаю, США, сказали, что это неприемлемо, что будут последствия, если это произойдет. Поэтому, я думаю, это просчитывают, об этом думают. Очень надеюсь, что это не произойдет ", - подытожил министр.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb