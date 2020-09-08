Лидер "Реала" согласился на уменьшение зарплаты ради нового контракта с клубом

8 сентября, 2020, 12:55

Серхио Рамос согласился на уменьшение зарплаты ради нового контракта с мадридским "Реалом"

Об этом сообщает Marca .

По информации издания, капитан "Реала" близок к продлению контракта с клубом. Испанец готов пойти на снижение зарплаты ради того, чтобы подписать новое соглашение с мадридцами. Сообщается, что футболист и руководство "Реала" встретятся в ближайшие дни, чтобы провести более детальные переговоры.

34-летний Серхио Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. В сезоне-2019/20 испанец провел за команду 44 матча, на его счету 13 голов и 1 результативная передача. Нынешнее соглашение футболиста с "Реалом" действует до июня 2021 года.

Напомним, 6 сентября Серхио Рамос сделал дубль в матче против сборной Украины в Лиге наций.

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