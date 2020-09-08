Лукашенко: я просто так не уйду

8 сентября, 2020, 14:40

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что просто так не уйдет со своего поста. По его словам, он все время своего президентства обустраивал Беларусь

Об этом сообщил главный редактор радиостанции "Говорит Москва", который брал у Лукашенко интервью, сообщает Интерфакс-Украина.

"Я просто так не пойду. Я четверть века обустраивал Беларусь. К тому же, если я пойду, моих сторонников будут резать!", - процитировал его журналист.

Напомним, сегодня Александр Лукашенко дал интервью российским СМИ. В ходе интервью он также признал, что "немного пересидел" на своем посту.

Отметим, Лукашенко является президентом Беларуси с 20 июля 1994 года.

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