Лукашенко о президентских сроках: возможно, я "немного пересидел"
8 сентября, 2020, 14:29
Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что "немного пересидел" на своем посту
Об этом Лукашенко заявил в интервью российским СМИ, передает ТАСС.
"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - цитирует ТАСС слова Лукашенко.
Отметим, большое интвервью президента Беларуси российским СМИ еще не показывали в эфире.
Отметим, действующий президент Беларуси занимает свой пост с 1994 года. После инаугурации будет шестой по счету президентский срок.
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