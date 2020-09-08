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Espreso.tvОбществоЛукашенко о президентских сроках: возможно, я "немного пересидел"

Лукашенко о президентских сроках: возможно, я "немного пересидел"


фото: reuters
Президент Беларуси Александр Лукашенко признал, что "немного пересидел" на своем посту

Об этом Лукашенко заявил в интервью российским СМИ, передает ТАСС.

"Да, возможно, я немного пересидел, возможно, меня показывают не только из телевизора, но и из утюга, и из чайника. Да. Но действительно только я сейчас могу защитить белорусов", - цитирует ТАСС слова Лукашенко.

Отметим, большое интвервью президента Беларуси российским СМИ еще не показывали в эфире.

Отметим, действующий президент Беларуси занимает свой пост с 1994 года. После инаугурации будет шестой по счету президентский срок.

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