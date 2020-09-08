Лукашенко назвал задержание Колесниковой правильным и требует от Украины "вернуть" оппозиционеров Кравцова и Родненкова
Об этом по сообщению российского ТАСС Александр Лукашенко заявил в интерью.
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По словам журналиста, Лукашенко получил информацию об инциденте на белорусско-украинской границе от спецслужб и пограничников.
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"По его словам, по рассказам пограничников, действительно, они пытались пересечь границу. И задержали машину с Колесниковой и двумя ее соратниками (Иваном Кравцовым и Антоном Родненковым - Ред.) в зоне между белорусской границей и украинской границей. И действительно, по его словам как ему докладывают, Колесникову выбросили из машины и помчались ", - добавил журналист, участвовавший в записи интервью с Лукашенко.
Беларусь, по словам Лукашенко, "просит у Украины вернуть" оппозиционеров Кравцова и Родненкова, которые сумели пересечь границы двух стран.
Ранее во вторник государственный телеканал "Беларусь-1" в своем Telegram-канале сообщил , что Колесникову задержали при незаконном пересечении границы с Украиной, где она, по данным Государственного пограничного комитета Беларуси, проходила контроль вместе со своими соратниками Родненкова и Кравцовым в ночь на вторник . Госпогранкомитет Белоруссии официально подтвердил факт задержания Колесниковой.
По состоянию на 17:00 Родненков и Кравцов вышли на связь с белорусской оппозицией и сообщили, что они в Киеве.
- Напомним, 7 сентября в центре Минска неизвестные похитили соратницу Тихановской - Марию Колесникову. Позже появилось видео с авторегистратора, где якобы видно момент похищения оппозиционера.
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