Лопес обозвал Ломаченко "маленькой девой"

8 сентября, 2020, 20:35

Теофимо Лопес обозвал Василия Ломаченко "маленькой девой"

Об этом сообщает Boxing News y twitter.

Американец обещал снять с украинца пояса.

"Я побью Ломаченко и сниму с него пояса. Проще не бывает! Я иду творить историю. Мне этот парень не нравится, и я собираюсь повеселиться, когда на лице Ломаченко появятся ссадины от ударов моими руками. Правление маленькой девы Ломаченко подходит к концу", - сказал Лопес.

Поединок Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в американском Лас-Вегасе. Бой будет транслироваться телеканалом ESPN. Победитель станет абсолютным чемпионом мира в легком весе (до 61,2 кг).

Василий Ломаченко владеет титулами WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации). Теофимо Лопес удерживает пояс IBF (Международной боксерской федерации).

Lopez said, "I will beat up Lomachenko and take his belts. Simple as that. I'm coming to make history. I do not like the guy, and I'm going to have fun as Lomachenko's face is beaten and marked up by my hands. The reign of Lomachenko, the little diva, is coming to an end. " - Boxing News (@BoxingNewsED) September 8, 2020

4 сентября сообщалось, что тренер и отец американского боксера Теофимо Лопес-старший считает, что его сын быстро разберется с Василием Ломаченко.

7 сентября сообщалось, что Ломаченко и Лопес подписали контракт на поединок за титул абсолютного чемпиона мира в легком весе.