Кушнирук: Поднимая сумму гарантированного вклада, мы приучаем людей к тому, что государство заплатит за риски
Такую позицию высказал Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".
"Я считаю это решение (повышение гарантированной суммы, - ред.) глубоко ошибочным. Оно отражает фундаментальную некомпетентность тех людей, которые есть и в правительстве, и в экспертной среде. У нас система гарантирования вкладов превратилась в систему возмещения за счет государства. Потому что мы приучили население к тому, что банки - это место, где люди зарабатывают деньги, где депозиты являются источником доходов ", - сказал Кушнирук.
По его словам, такой подход является ошибочным и крайне вредным для экономики.
"Завышенные ставки по депозитам обычно говорят о завышенных рисках. Во-вторых, завышенные проценты по депозитам приводят к завышенным ставкам по кредитам. Кроме того, чем больше мы поднимаем сумму гарантии - тем больше мы приучаем население к тому, что за все заплатит государство; можно вкладывать деньги в рискованные банки, а государство компенсирует проценты ", - пояснил эксперт свою позицию.
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Нацбанк планирует увеличить сумму гарантированного государством вклада с 200 тыс. грн до 600 тыс. грн по реструктуризации долгов Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
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Ощадбанк со следующего года присоединится к Фонду гарантирования вкладов . Такое решение согласовал Совет по финансовой стабильности.
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