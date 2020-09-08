Кушнирук: Поднимая сумму гарантированного вклада, мы приучаем людей к тому, что государство заплатит за риски

8 сентября, 2020, 22:11

Повышение гарантированной суммы возмещения вкладов приучает людей к тому, что государство заплатит за риски

Такую позицию высказал Борис Кушнирук, глава экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра, в программе "О деньгах" с Александром Морщавкой на телеканале "Эспрессо".

"Я считаю это решение (повышение гарантированной суммы, - ред.) глубоко ошибочным. Оно отражает фундаментальную некомпетентность тех людей, которые есть и в правительстве, и в экспертной среде. У нас система гарантирования вкладов превратилась в систему возмещения за счет государства. Потому что мы приучили население к тому, что банки - это место, где люди зарабатывают деньги, где депозиты являются источником доходов ", - сказал Кушнирук.

По его словам, такой подход является ошибочным и крайне вредным для экономики.

"Завышенные ставки по депозитам обычно говорят о завышенных рисках. Во-вторых, завышенные проценты по депозитам приводят к завышенным ставкам по кредитам. Кроме того, чем больше мы поднимаем сумму гарантии - тем больше мы приучаем население к тому, что за все заплатит государство; можно вкладывать деньги в рискованные банки, а государство компенсирует проценты ", - пояснил эксперт свою позицию.