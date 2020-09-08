Курс валют: гривна продолжает дешеветь к доллару

8 сентября, 2020, 09:08

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на 8 сентября 2020 года на отметке 27,75 грн / $

Об этом говорится в данных НБУ .

По состоянию на 7 сентября курс составлял 27,73 грн / $.

Официальный курс гривни к евро на 8 сентября установлен на уровне 32,81 грн / евро. По состоянию на 7 сентября курс составлял 32,86 грн / евро.

На наличном рынке 8 сентября станет на 9:05, по данным финансового портала "Минфин" , доллар в среднем покупают по 27,69, продают - по 27,75 грн.

Предложения покупки при этом колеблются от 27,60 до 28,20 грн / $, продажи - в пределах 27,60-29,20 грн / $.

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