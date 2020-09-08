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Espreso.tvОбществоКосмолет для Зеленского: президент в Житомире испытал симулятор летательного аппарата

Космолет для Зеленского: президент в Житомире испытал симулятор летательного аппарата


фото: ОПУ
Президент Украины Владимир Зеленский во время рабочей поездки в Житомирскую область посетил музей космонавтики, где совершил полет на симуляторе космолета

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .

Зеленский ознакомился с историей космонавтики, а также с уникальными экспонатами музея. В частности, он лично совершил полет на симуляторе космолета.

Президент оставил запись в Книге почетных гостей и пообщался с коллективом музея, поздравив сотрудников с присвоением заведению статуса "Национальный". Соответствующий указ Зеленский подписал сегодня.

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"Мы хотим помочь, чтобы осовременить ваш музей, популяризировать его", - сказал Зеленский.

Кроме того, президент напомнил, что в следующем году в рамках программы "Большая стройка" в Украине начнется обновление музеев, театров и объектов историко-культурного наследия.

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