Космолет для Зеленского: президент в Житомире испытал симулятор летательного аппарата
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента .
Зеленский ознакомился с историей космонавтики, а также с уникальными экспонатами музея. В частности, он лично совершил полет на симуляторе космолета.
Президент оставил запись в Книге почетных гостей и пообщался с коллективом музея, поздравив сотрудников с присвоением заведению статуса "Национальный". Соответствующий указ Зеленский подписал сегодня.
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"Мы хотим помочь, чтобы осовременить ваш музей, популяризировать его", - сказал Зеленский.
Кроме того, президент напомнил, что в следующем году в рамках программы "Большая стройка" в Украине начнется обновление музеев, театров и объектов историко-культурного наследия.
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