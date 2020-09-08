Конфликт двух руководителей политсил, - Геращенко о причине обстрела автобуса на Харьковщине
Об этом, как передает Укринформ , сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.
"Там какой-то личностный конфликт между руководителями данных политических сил, которые очень плохо отзываются друг о друге и их история взаимоотношений накладывается на то, что господа между собой ссорятся, а у холопов чубы трещат. ... Все понесут ответственность, безусловно. Я просто не хочу пиарить название политических сил, не ту, которая нападала, не ту, на которую нападали ", - сказал Геращенко.
Он подчеркнул, что политические партии и общественные организации не подконтрольны полиции.
"Министерство внутренних дел, Национальная полиция не руководит и не контролирует политические партии и общественные организации ... Если есть какие-то взаимоотношения, то почему эти взаимоотношения не помогли данных людей освободить от наказания, которому они сейчас подвержены в СИЗО, это конкретные действия", - сказал Геращенко.
- У города Люботин на трассе "Киев-Харьков" неизвестные люди обстреляли пассажирский автобус , известно о двух раненых.
- 14 человек задержали за нападение и обстрел автобуса на трассе "Киев-Харьков".
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