Конфликт двух руководителей политсил, - Геращенко о причине обстрела автобуса на Харьковщине

8 сентября, 2020, 16:03

Причиной обстрела автобуса с людьми на трассе "Киев-Харьков" 27 августа стал личностный конфликт руководителей двух политических сил

Об этом, как передает Укринформ , сказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко в эфире одного из телеканалов.

"Там какой-то личностный конфликт между руководителями данных политических сил, которые очень плохо отзываются друг о друге и их история взаимоотношений накладывается на то, что господа между собой ссорятся, а у холопов чубы трещат. ... Все понесут ответственность, безусловно. Я просто не хочу пиарить название политических сил, не ту, которая нападала, не ту, на которую нападали ", - сказал Геращенко.

Он подчеркнул, что политические партии и общественные организации не подконтрольны полиции.

"Министерство внутренних дел, Национальная полиция не руководит и не контролирует политические партии и общественные организации ... Если есть какие-то взаимоотношения, то почему эти взаимоотношения не помогли данных людей освободить от наказания, которому они сейчас подвержены в СИЗО, это конкретные действия", - сказал Геращенко.

У города Люботин на трассе "Киев-Харьков" неизвестные люди обстреляли пассажирский автобус , известно о двух раненых.

14 человек задержали за нападение и обстрел автобуса на трассе "Киев-Харьков".