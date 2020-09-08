Компания Neuralink представила эскиз робота-хирурга для внедрения нейрочипов в мозг

8 сентября, 2020, 15:03

Компания по нейронных технологиях Neuralink представила эскиз робота, который должен хирургически вживлять в мозг человека нейрочип

Об этом сообщает Business Insider .

Компания-стартап Илона Маска из нейронных технологий Neuralink представила робота, который должен хирургически вживлять в голову человека чип без повреждения мозга и сосудов.

Инженеры Neuralink разработали эскиз робота и объединились с группой промышленных дизайнеров Woke Studios, чтобы создать его.

Дизайнеры студии Woke отмечают, что разрабатывают дизайн машины, пригодный для клинических условий. При этом они сообщают, что робот будет выглядеть футуристически, но не страшно.

Робот высотой около 2,5 м и может двигаться вдоль пяти осей. Такой размер и диапазон движений необходим для управления иглой и точного ввода чипа.

Основа робота "держит" и руководит иглой, которая вставляет чип.

Woke Studios при создании дизайна ориентировалась на неинвазивные виды медицинского оборудования, чтобы устройство отпугивало людей. В студии отметили, что тело робота - подвижное, поэтому оно изогнутое, а не оформлено четкими линиями.

Отметим, Маск основал нейротехнологическую компанию Neuralink в 2016 году, цель которой - разработать устройства для лечения серьезных заболеваний головного мозга в краткосрочной перспективе, а ее конечная цель заключается в совершенствовании людей.

Фото: Woke Studios

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