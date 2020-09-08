Колесникова не планировала оставлять Беларусь, только насильно, - член Координационного совета
"После ситуации с Ольгой Ковальковой мы специально отдельно вчетвером - я, Родненков, Колесникова и Кравцов - обсуждали, что делать, если нам будет предложен такой же выбор как Латушко и Ковальков: уехать из страны или попасть под репрессии. И у Марии Колесниковой была четкая позиция, ни при каких раскладах она не уедет из страны, только насильно ", - рассказал он, пишет TUT.by .
Знак добавил, что вечером перед похищением она была абсолютно в этом уверена.
ГосСМИ Беларуси опубликовали видео с машиной на границе, в которой якобы находились Колесникова, а также члены Координационного совета Антон Родненков и Иван Кравцов. Они проходят таможенный и пограничный контроль.
О похищении Колесниковой стало известно в понедельник, 7 сентября.
По словам одного из очевидцев, возле Национального художественного музея в Минске несколько неизвестных мужчин в масках посадили ее в микроавтобус с надписью "Связь" и увезли в неизвестном направлении.
В МВД Беларуси заявили, что ничего об исчезновении Колесниковой не знают .
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