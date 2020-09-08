Ко Дню знаний: приемные семьи Киева получат от 7 до 19 тыс. грн денежной помощи, - КГГА

8 сентября, 2020, 14:00

Согласно распоряжению КГГА, ко Дню знаний денежную помощь в размере от 7 до 19 тыс. грн смогут получить 27 детдомов семейного типа, 30 приемных семей и три патронатные семьи

Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В сообщении говорится, что, согласно распоряжению №1362, ко Дню знаний 27 детских домов семейного типа, 30 приемных семей и три патронатные семьи получат от столичной власти материальную помощь.

Согласно распоряжению, помощь в размере 7 тыс. грн получат патронатные воспитатели, под попечительством которых от 1 до 3 детей. Также на эту сумму могут рассчитывать приемные родители, которые воспитывают от 1 до 3 детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Выплаты в размере 14 тыс. грн могут получить родители-воспитатели или приемные родители, которые получают от 4 до 6 детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

На единовременную выплату в 19 тыс. грн могут претендовать родители-воспитатели, которые воспитывают от семи детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

По словам заместителя председателя КГГА Марины Хонды, на сегодня в Киеве около 250 детей виховуютья в семейных формах воспитания или приближенных к ним. При этом выплаты ко Дню знаний, по ее словам, призванные популяризировать семейные формы воспитания. Хонда отметила, что такие выплаты происходят ежеквартально и существенно поддерживают детские дома семейного типа, приемные семьи и патронатные семьи.

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