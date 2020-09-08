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Espreso.tvОбществоКарантин: к ослаблению ограничений не готовы Киев и 17 областей

Карантин: к ослаблению ограничений не готовы Киев и 17 областей


фото: reuters
В Украине Киев и еще 17 областей продолжают оставаться не готовыми к ослаблению карантина

Соответствующие данные по состоянию на 8 сентября опубликовал Минздраве.

В частности, не готовы к ослаблению карантина Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Черновицкая областях.

Во всех регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тыс. населения.

Соответствуют требованиям Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.

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