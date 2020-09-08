Карантин: к ослаблению ограничений не готовы Киев и 17 областей
8 сентября, 2020, 14:34
В Украине Киев и еще 17 областей продолжают оставаться не готовыми к ослаблению карантина
Соответствующие данные по состоянию на 8 сентября опубликовал Минздраве.
В частности, не готовы к ослаблению карантина Киев, Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Ровенская, Сумская, Тернопольская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черниговская и Черновицкая областях.
Во всех регионах превышен показатель заболеваемости на 100 тыс. населения.
Соответствуют требованиям Днепропетровская, Донецкая, Запорожская, Кировоградская, Луганская, Полтавская и Херсонская области.
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