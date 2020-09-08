Главу Львовского облсовета, больного коронавирусом, госпитализировали

8 сентября, 2020, 21:25

Сегодня его положили на лечение в ЛОС "Львовский региональный фтизиопульмонологический центр"

Об этом пишет Leopolis.news со ссылкой на собственные источники, передает " Еспресо.Захид " .

До сегодняшнего дня Александр Ганущин лечился от коронавируса дома, после чего его состояние ухудшилось.

Как пишет издание, пресс-секретарь Львовского областного совета Ульяна Лаврик на просьбу предоставить какую-то дополнительную информацию по этой ситуации ответила, что в настоящее время не может прокомментировать новость.

Напомним, о болезни глава областного совета Александр Ганущин сообщил в конце августа на своей странице в Facebook. У него ухудшилось самочувствие, он сдал ПЦР-тест и получил положительный результат.

Впоследствии стало известно, что среди больных: глава областного совета, руководитель аппарата ЛОС, ряд работников и депутаты.