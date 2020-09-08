Габаритно-весовой котроль могут распространить на общественный транспорт, - Криклий
Об этом сообщает Интерфакс-Украина .
"Всегда для всех комплексы взвешивания в движении были исключительно для грузовиков. В то же время понятно, что и в пассажирских перевозках также нарушения в перевозках вне нормы. Поскольку когда в маршрутное такси или автобус садится больше людей, чем допустимая техническим параметрам норма, это те же риски. Это - о безопасности пассажиров и участников дорожного движения. Поэтому потенциал габаритно-весового контроля может быть расширен с грузовиков на пассажирские перевозки. И все это должно работать в комплексе, в единой системе ", - цитирует пресс-служба слова Криклия.
Министр отметил, что этот вопрос находится на доработке в Министерстве инфраструктуры совместно с депутатским корпусом.
Кроме того, добавил Криклий, до конца 2020 года на дорогах государственного значения будут установлены еще 50 систем взвешивания в движении WIM, а к концу 2021 - еще 100.
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