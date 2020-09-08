Другие страны не используют деньги с антиковидных фондов на дороги, - Марчак

8 сентября, 2020, 16:44

Украина потратила на строительство дорог большую часть денег из Фонда борьбы с болезнью COVID-19, другие страны так не делают

На это обратила внимание Дарья Марчак, руководитель Центра анализа общественных финансов и публичного управления Киевской школы экономики, в сюжете в эфире программы "Эспрессо кошелек" с Александром Морщавкой на телеканале Эспрессо.

Она считает, что правительство распределило деньги из антикоронавирусного фонда нерационально.

"Считается лучшей практикой расходования этих средств на борьбу с болезнью, на усиление способности больниц, а также на помощь бизнеса. Я не видела, чтобы кто-то из других стран так активно тратил средства на дороги", - сказала Марчак.

Александр Трухин, нардеп от "Слуги народа", заместитель главы комитета ВРУ по вопросам бюджета, со своей стороны добавил: "Деньги распределены по направлениям, но могут быть не до конца использованы. Перераспределение денег не означает их полное использование".

Министерство финансов обнародовало дашборд (аналитическую панель) с данными о направлениях выделения средств из Фонда борьбы с COVID-19 и приоритетные мероприятия, а также кассовые расходы по ним.

Бюджетный Фонд борьбы с COVID-19, который составляет 64,7 млрд грн, практически исчерпан , заявил министр финансов Сергей Марченко в середине июля.

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