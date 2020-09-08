Более 500 тыс. зарегистрированных переселенцев проживают в ОРДЛО, - Резников
Об этом вице-премьер Алексей Резников рассказал в интервью " ФАКТАМ ".
Как рассказал Резников, более 500 тыс. Переселенцев проживают в настоящее время на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
Вицепремьер рассказал об этом факте в контексте выплат пенсий:
"Но сейчас я вынужден исходить из данностей, которые есть, и вынужден их приоритезуваты. Так вот, из полутора миллионов подшефных нашего министерства 500 тыс. Живут в ОРДЛО и их интересует только пенсия."
Вицепремьер добавил, что после завершения карантина с возобновлением работы КПВВ по пенсиям приедут около 272 тыс. Человек.
"Около 3-3,5 млрд грн в месяц составляют плановые выплаты тем, кто сегодня находится на подконтрольных территориях", - пояснил он.
Алексей Резников также отметил, что большинство переселенцев, которые остаются в ОРДЛО, - пенсионеры, которым негде жить на подконтрольной Украины территории. Фактически, эта категория не является переселенцами.
"Юридически - да, практически - нет. Мы закрываем на это глаза", - сказал вице-премьер.
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