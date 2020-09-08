Более 500 тыс. зарегистрированных переселенцев проживают в ОРДЛО, - Резников

8 сентября, 2020, 11:44

По словам вице-премьера по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Алексея Резникова, подавляющее большинство зарегистрированных переселенцев, проживающих в ОРДЛО, - пенсионеры

Об этом вице-премьер Алексей Резников рассказал в интервью " ФАКТАМ ".

Как рассказал Резников, более 500 тыс. Переселенцев проживают в настоящее время на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.

Вицепремьер рассказал об этом факте в контексте выплат пенсий:

"Но сейчас я вынужден исходить из данностей, которые есть, и вынужден их приоритезуваты. Так вот, из полутора миллионов подшефных нашего министерства 500 тыс. Живут в ОРДЛО и их интересует только пенсия."

Вицепремьер добавил, что после завершения карантина с возобновлением работы КПВВ по пенсиям приедут около 272 тыс. Человек.

"Около 3-3,5 млрд грн в месяц составляют плановые выплаты тем, кто сегодня находится на подконтрольных территориях", - пояснил он.

Алексей Резников также отметил, что большинство переселенцев, которые остаются в ОРДЛО, - пенсионеры, которым негде жить на подконтрольной Украины территории. Фактически, эта категория не является переселенцами.

"Юридически - да, практически - нет. Мы закрываем на это глаза", - сказал вице-премьер.

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