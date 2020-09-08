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Espreso.tvМирБолее 40 человек задержаны в Минске на акциях поддержки Марии Колесниковой, - правозащитники

Более 40 человек задержаны в Минске на акциях поддержки Марии Колесниковой, - правозащитники


фото: Onliner
Во вторник, 8 сентября, в Минске сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали более 40 человек, участвовавших в акции поддержки члена координационного совета Беларуси Марии Колесниковой. Они были задержаны у Комаровского рынка и на проспекте Машерова

Об этом сообщает правозащитный центр "Весна" в Telegram, информирует РБК-Украина.

Правозащитники приводят имена и фамилии 45 человек, которые были задержаны вечером вторника.


Напомним, сегодня в Минске прошли акции в поддержку оппозиции.

  • Ранее сообщалось, что в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили , что члены Координационного совета Антон Родненков, Иван Кравцов и Мария Колесникова выехали в Украину. В то же время СМИ сообщали о задержании Колесниковой на границе.
  • Белорусская оппозиционер Мария Колесникова не пересекала украинскую границу . В то же время сообщается, что перед украинской границей она порвала свой паспорт, чтобы белорусские спецслужбы не вывезли в Украину.

 

 

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