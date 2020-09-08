Более 40 человек задержаны в Минске на акциях поддержки Марии Колесниковой, - правозащитники

8 сентября, 2020, 21:57



фото: Onliner

Во вторник, 8 сентября, в Минске сотрудники правоохранительных органов Беларуси задержали более 40 человек, участвовавших в акции поддержки члена координационного совета Беларуси Марии Колесниковой. Они были задержаны у Комаровского рынка и на проспекте Машерова