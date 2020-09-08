Беларусь проведет с Россией "антитеррористические учения" на фоне протестов

8 сентября, 2020, 13:19

Белорусско-российско-сербские тактические учения "Славянское братство - 2020" пройдут под руководством командующего силами специальных операций Вооруженных Сил Беларуси

Как передает Укринформ, об этом сообщает телеграмм-канал Минобороны страны.

Прибытие участников учений в Беларусь запланировано с 10 по 15 сентября.

В учениях, которые пройдут на полигоне "Брестский" 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады, примут участие подразделения вооруженных сил Беларуси, России и Сербии, которые составят многонациональную тактическую группу.

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На учениях военнослужащие отработают вопросы совместных действий подразделений при выполнении задач по борьбе с терроризмом.

Отмечается, что в прошлом году маневры проходили в Сербии, в этом году они пройдут в Беларуси.

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