Английский клуб решил избавиться от экс-игрока "Шахтера"

8 сентября, 2020, 17:21

Английский "Эвертон" выставил на трансфер 28-летнего бразильского полузащитника Бернарда

Об этом сообщает everton.vitalfootball.

Главный тренер ливерпульского клуба Карло Анчелотти планирует сделать революцию и обновить состав команды, чтобы иметь возможность в следующем сезоне бороться за еврокубковые места.

Итальянец недоволен игрой Бернарда и готов проститься с 28-летним хавбеком. В прошлом сезоне бразилец провел 30 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Бернард выступал за донецкий "Шахтер" с 2013-го по 2018-й год, а потом бесплатно перешел в "Эвертон".

8 сентября колумбийский полузащитник мадридского "Реала" Родригес перешел в "Эвертон" .