Английский клуб решил избавиться от экс-игрока "Шахтера"
8 сентября, 2020, 17:21
Английский "Эвертон" выставил на трансфер 28-летнего бразильского полузащитника Бернарда
Об этом сообщает everton.vitalfootball.
Главный тренер ливерпульского клуба Карло Анчелотти планирует сделать революцию и обновить состав команды, чтобы иметь возможность в следующем сезоне бороться за еврокубковые места.
Итальянец недоволен игрой Бернарда и готов проститься с 28-летним хавбеком. В прошлом сезоне бразилец провел 30 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.
Бернард выступал за донецкий "Шахтер" с 2013-го по 2018-й год, а потом бесплатно перешел в "Эвертон".
- 8 сентября колумбийский полузащитник мадридского "Реала" Родригес перешел в "Эвертон" .
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