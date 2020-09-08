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Espreso.tvСпортАнглийский клуб решил избавиться от экс-игрока "Шахтера"

Английский клуб решил избавиться от экс-игрока "Шахтера"


фото: Getty Images
Английский "Эвертон" выставил на трансфер 28-летнего бразильского полузащитника Бернарда

Об этом сообщает everton.vitalfootball.

Главный тренер ливерпульского клуба Карло Анчелотти планирует сделать революцию и обновить состав команды, чтобы иметь возможность в следующем сезоне бороться за еврокубковые места.

Итальянец недоволен игрой Бернарда и готов проститься с 28-летним хавбеком. В прошлом сезоне бразилец провел 30 матчей, забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи.

Бернард выступал за донецкий "Шахтер" с 2013-го по 2018-й год, а потом бесплатно перешел в "Эвертон".

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