61% киевлян недовольны работой Зеленского, среди партий в столице лидирует УДАР, - опрос

8 сентября, 2020, 13:41

На выборах в Киевгорсовет по состоянию на начало сентября проходят 8 партий

Такие данные демонстрирует исследование симпатий киевлян группой " Рейтинг " в конце августа-начале сентября, передает Еспресо.TV .

34% опрошенных довольны деятельностью президента Владимира Зеленского, 61% - не удовлетворены. По сравнению с прошлогодними показателями удовлетворенность работой президента государства ухудшилась.

60% киевлян довольны деятельностью мэра столицы Виталия Кличко, 37% - не задоволени.Симпатии к деятельности главы столицы выросли.

Лидером среди политических сил на выборах в горсовет Киева есть партия УДАР. За нее готовы отдать голоса 28,6% тех, кто определился и намерен прийти на выборы.

Партия "Европейская солидарность" поддерживают 14,0% опрошенных, партию "Слуга народа" - 10,7%, партию "Победа Пальчевского" - 6,9%, ОПЗЖ - 6,8%, "Голос" - 6,5%, "Батькивщину" - 6,4%, "Силу и честь" - 5,5%, партию Шария - 3,8%.

Рейтинг других сил - ниже 3%. Тех, кто не определился - около 13%.

В опросе приняли участие 1200 киевлян старше 18 лет. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Исследование проведено на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 31 августа-1 сентября 2020 года.