Зеленский ожидает начала пересмотра соглашения об ассоциации на октябрьском саммите Украина-ЕС
Об этом он сказал во время телефонного разговора с литовским коллегой Гитанасом Науседой, передает пресс-служба ОП.
"Среди главных результатов саммита я вижу подтверждение признания европейских устремлений Украины, достижение договоренностей о начале работы по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, ведь она уже не отражает экономических реалий Украины и ЕС", - заявил Зеленский.
В свою очередь. президент Литвы выразил надежду, что во время президентства Зеленского Украина сделает все, чтобы стать членом Евросоюза.
Кроме того, лидеры обменялись мнениями по развитию ситуации в Беларуси. Зеленский обратил внимание на общность подходов Украины и ЕС в вопросах оценки белорусского кризиса.
Во время беседы речь шла и о мерах, принимаемых в Украине и Литве для противодействия распространению коронавируса, и минимизации влияния пандемии на граждан.
- 22-й Саммит Украина - ЕС запланирован на 1 октября 2020 г. в Брюсселе.
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