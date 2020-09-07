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Espreso.tvОбществоЗеленский ожидает начала пересмотра соглашения об ассоциации на октябрьском саммите Украина-ЕС

Зеленский ожидает начала пересмотра соглашения об ассоциации на октябрьском саммите Украина-ЕС

Президент Владимир Зеленский на саммите Украина-ЕС в октябре стремится достичь договоренностей о начале работы над обновлением торговой части Соглашения об ассоциации

Об этом он сказал во время телефонного разговора с литовским коллегой Гитанасом Науседой, передает пресс-служба ОП.

"Среди главных результатов саммита я вижу подтверждение признания европейских устремлений Украины, достижение договоренностей о начале работы по обновлению торговой части Соглашения об ассоциации, ведь она уже не отражает экономических реалий Украины и ЕС", - заявил Зеленский.

В свою очередь. президент Литвы выразил надежду, что во время президентства Зеленского Украина сделает все, чтобы стать членом Евросоюза.

Кроме того, лидеры обменялись мнениями по развитию ситуации в Беларуси. Зеленский обратил внимание на общность подходов Украины и ЕС в вопросах оценки белорусского кризиса.

Во время беседы речь шла и о мерах, принимаемых в Украине и Литве для противодействия распространению коронавируса, и минимизации влияния пандемии на граждан.

  • 22-й Саммит Украина - ЕС запланирован на 1 октября 2020 г. в Брюсселе.

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