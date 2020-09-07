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Espreso.tvОбществоЗа все время протестов в Беларуси задержали около 10 тыс. человек, - Координационный совет

За все время протестов в Беларуси задержали около 10 тыс. человек, - Координационный совет

Член Координационного совета оппозиции Павел Латушко заявил, что Беларуси с 9 августа задержали более 10 тыс. митингующих

Об этом сообщает TUT.by .

По его словам, 450 человек подверглись пыткам.

"По нашим сведениям, более 450 граждан нашей страны, а также Польши подверглись нечеловеческим пыткам. К сожалению, есть люди, которые были убиты и пропавшие без вести", - сказал Латушко.

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