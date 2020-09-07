За все время протестов в Беларуси задержали около 10 тыс. человек, - Координационный совет
7 сентября, 2020, 21:46
Член Координационного совета оппозиции Павел Латушко заявил, что Беларуси с 9 августа задержали более 10 тыс. митингующих
Об этом сообщает TUT.by .
По его словам, 450 человек подверглись пыткам.
"По нашим сведениям, более 450 граждан нашей страны, а также Польши подверглись нечеловеческим пыткам. К сожалению, есть люди, которые были убиты и пропавшие без вести", - сказал Латушко.
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