Италия минимально победила Нидерланды в Лиге наций

7 сентября, 2020, 23:39

Во втором туре Лиги наций сборная Италии победила Нидерланды со счетом 1:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Единственный гол в центральном матче игрового дня забил Николо Барела. 23-летний хавбек миланского "Интера" поразил ворота Яспера Силлессена на 46-й минуте встречи.

После 2-го тура сборная Италии с 4 очками занимает первое место в группе А1. Голландцы идут вторыми, в них 3 зачетных балла. Третье место национальной команды Польши. Босния и Герцеговина с 1 пунктом занимает последнюю строчку в квартете.

Лига наций

Группа A1

2-й тур

7 сентября

Нидерланды - Италия 0:1

Гол: Барела, 45 + 1

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