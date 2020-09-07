Италия минимально победила Нидерланды в Лиге наций
7 сентября, 2020, 23:39
Во втором туре Лиги наций сборная Италии победила Нидерланды со счетом 1:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Единственный гол в центральном матче игрового дня забил Николо Барела. 23-летний хавбек миланского "Интера" поразил ворота Яспера Силлессена на 46-й минуте встречи.
После 2-го тура сборная Италии с 4 очками занимает первое место в группе А1. Голландцы идут вторыми, в них 3 зачетных балла. Третье место национальной команды Польши. Босния и Герцеговина с 1 пунктом занимает последнюю строчку в квартете.
Лига наций
Группа A1
2-й тур
7 сентября
Нидерланды - Италия 0:1
Гол: Барела, 45 + 1
- Напомним, 3 сентября в 1-м туре Лиги наций сборная Украины победила Швейцарию со счетом 2: 1 .
- 6 сентября сборная Украины уступила в гостях Испании во 2-м туре Лиги наций.
- 7 сентября сборная Беларуси победила национальную команду Казахстана со счетом 2: 1.
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