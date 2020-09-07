Wizz Air предоставил возможность за отдельную плату бронировать места рядом
Об этом пишет avianews.
Согласно сообщению, новой услугой "Места рядом" могут воспользоваться двое взрослых пассажиров, если они покупают билеты в рамках одного бронирования по тарифу Basic без включенного выбора мест.
В издании отметили, что услуга стоит 12 евро за перелет в одну сторону и 24 евро за перелет в обе стороны. Если бронирование оформляется сразу в оба направления, сбор необходимо уплатить в обе стороны.
Также отмечается, что оплата сбора не позволяет пассажирам выбирать места самостоятельно, но гарантирует посадку рядом в салоне. При этом пассажиры не могут рассчитывать на размещение в аварийных рядах и первых рядах рядом с входом в самолет.
Номера мест пассажиры смогут узнать только после прохождения онлайн-регистрации, которая открывается за 48 часов до времени вылета.
В издании объяснили, что обычно система регистрации может рассадить пассажиров, которые не выбрали места, даже с одного бронирования в разных местах салона. Такая политика позволяет авиакомпании дополнительно зарабатывать на сборе за выбор мест или на продаже более дорогих тарифов.
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