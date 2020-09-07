Выборы президента США: Байден опережает Трампа на 8%, - опрос

7 сентября, 2020, 10:14

Согласно соцопросу на тему выборов президента США Джо Байден опережает нынешнего главу Белого дома Дональда Трампа по уровню поддержки среди жителей США почти на 8%

Об этом сообщает Financial Times .

За Дональда Трампа готовы проголосовать 42,4% избирателей, а за Джо Байдена - 50,3%.

Если говорить о голосах коллегии выборщиков, то Байден получает 269 голосов выборщиков, а Дональд Трамп - 122. В то же время, девять штатов еще не определились. Общий вес их голосов - 147.

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Ранее президент США Дональд Трамп допустил, что результаты выборов президента будут объявлены вовремя, или никогда.

Выборы президента США запланированы на 3 ноября. Победитель должен приступить к исполнению обязанностей в январе 2021 года. Соперником Дональда Трампа станет Джо Байден.

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