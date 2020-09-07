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Espreso.tvОбществоВо Франции пенсионер подорвал половину дома, гоняясь за мухой

Во Франции пенсионер подорвал половину дома, гоняясь за мухой


фото: gettyimages
Пенсионер из Франции собирался поужинать, когда увидел муху, которая не собиралась от него отставать. Но в попытке избавиться от ее он допустил ошибку

Он взял электрическую мухобойку и начал гоняться за мухой.

В доме стояла канистра с бензином - по неизвестной причине она начала протекать, поэтому горючее было на полу дома, пишет BBC . Когда мужчина ударил мухобойкой по бензину, произошла реакция, которая привела к взрыву.

Кухня была полностью уничтожена, а также немного задело крышу. Мужчина почти не пострадал - у него лишь небольшой ожог руки. Но семье теперь придется вложиться в ремонт дома.

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