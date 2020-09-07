Вместе с лошадью: харьковские пограничники задержали контрабандиста, который вез табак для кальяна из России

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Контрабандиста задержали около населенного пункта Окоп. Он шел вместе с лошадью, к спине которого прикрепил металлические клетки с табаком.

Сначала мужчина проигнорировал требование остановиться и пытался скрыться. Тогда правоохранители сделали предупредительный выстрел и задержали нарушителя.

Документов у задержанного не было, но сказал, что он гражданин Украины и перевозил в Россию семь коробок с табаком для кальяна.

Его стоимость оценивается в более 105 тыс. грн.