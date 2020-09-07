 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВместе с лошадью: харьковские пограничники задержали контрабандиста, который вез табак для кальяна из России

Вместе с лошадью: харьковские пограничники задержали контрабандиста, который вез табак для кальяна из России


фото: ДПСУ
Харьковские пограничники задержали мужчину, который вместе со своим конем пересек границу с Россией

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

Контрабандиста задержали около населенного пункта Окоп. Он шел вместе с лошадью, к спине которого прикрепил металлические клетки с табаком.

Сначала мужчина проигнорировал требование остановиться и пытался скрыться. Тогда правоохранители сделали предупредительный выстрел и задержали нарушителя.

Документов у задержанного не было, но сказал, что он гражданин Украины и перевозил в Россию семь коробок с табаком для кальяна.

Его стоимость оценивается в более 105 тыс. грн.

Мужчину привлекут к ответственности по ст. 202 административного кодекса. За это ему грозит 170 грн штрафа. За незаконное пересечение границы (статья 204-1 административного кодекса) ему грозит до 8500 грн штрафа или 15 суток ареста. За то, что мужчина пытался убежать ему грозит штраф до 1700 грн или исправительные работы до 2 месяцев или арест на 15 суток.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать