Вместе с лошадью: харьковские пограничники задержали контрабандиста, который вез табак для кальяна из России
Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.
Контрабандиста задержали около населенного пункта Окоп. Он шел вместе с лошадью, к спине которого прикрепил металлические клетки с табаком.
Сначала мужчина проигнорировал требование остановиться и пытался скрыться. Тогда правоохранители сделали предупредительный выстрел и задержали нарушителя.
Документов у задержанного не было, но сказал, что он гражданин Украины и перевозил в Россию семь коробок с табаком для кальяна.
Его стоимость оценивается в более 105 тыс. грн.
Мужчину привлекут к ответственности по ст. 202 административного кодекса. За это ему грозит 170 грн штрафа. За незаконное пересечение границы (статья 204-1 административного кодекса) ему грозит до 8500 грн штрафа или 15 суток ареста. За то, что мужчина пытался убежать ему грозит штраф до 1700 грн или исправительные работы до 2 месяцев или арест на 15 суток.
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