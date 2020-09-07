В Японии из-за тайфуна пострадали более ста человек
Власти страны эвакуировали более 1,9 млн человек, еще около 5 млн в 10 префектурах предупреждены о возможной эвакуации, сообщает Mainichi .
Как сообщается, в настоящее время Тайфун движется на север со скоростью около 50 км/ч к восточному побережью Корейского полуострова. В его центре атмосферное давление составляет 960 гектопаскалей, а скорость ветра - до 180 км / ч.
Японское метеорологическое агентство на этот раз не стало объявлять высокий уровень опасности. В шесть часов утра сила тайфуна "Хайшэн" была снижена с "чрезвычайно мощного" до "мощного".
Тайфун привел к закрытию фабрик, школ и предприятий по всей западной территории Японии. Также были отменены сотни рейсов и поездов. В частности, авиаперевозчики отменили 579 внутренних авиарейсов. В стране более 500 тысяч домов остаются без электричества.
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