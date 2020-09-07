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Espreso.tvМирВ Японии из-за приближения тайфуна готовят к эвакуации более 1,5 млн человек

В Японии из-за приближения тайфуна готовят к эвакуации более 1,5 млн человек


фото: "Укрінформ"
Около 1 млн 560 тыс. жителей юго-западной части Японии получили от власти распоряжение немедленно эвакуироваться из-за приближения тайфуна

Об этом сообщает NHK , передает "Укринформ".

Масштабная эвакуация проводится в связи с тем, что в этот регион надвигается мощный тайфун №10 (по принятой в Японии терминологии).

По состоянию на утро понедельника распоряжения об эвакуации были отданы для префектур Фукуока, Сага, Нагасаки, Кумамото и Кагосима.

Рекомендации безотлагательно эвакуироваться касаются более 4 млн 630 тыс. человек в 10 префектурах.

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