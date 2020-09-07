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Espreso.tvОбществоВ Украину вернулись шестеро моряков, захваченных пиратами у берегов Нигерии

В Украину вернулись шестеро моряков, захваченных пиратами у берегов Нигерии


фото: Офіс президента
Захваченных в июле 2020 году возле берегов Нигерии украинских моряков из экипажа судна Curacao Trader уже освободили

Об этом сообщает Офис президента Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил шестерых моряков с возвращением на Родину.

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"Наши моряки провели в плену у пиратов больше месяца, но наконец вернулись в Украину и уже скоро встретятся со своими семьями. Хочу поблагодарить наших дипломатов, Министерство иностранных дел, которые вели сложные переговоры по освобождению пленных", - заявил Зеленский.

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