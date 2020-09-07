В Украине начал действовать новый раздел на карантинные зоны: список городов и районов

7 сентября, 2020, 07:15

С 7 сентября Государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС установила новый раздел регионов по уровням эпидемической опасности коронавируса

Об этом сообщил Минздрав.

"Красный" уровень установлен в 29 административно-территориальных единицах, "оранжевый" - в 89, "желтый" - в 139.

Принято решение установить с 00:00 7 сентября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в таких городах и районах г. Ивано-Франковск, г. Коломыя., Г. Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; г. Беляевка и г. Измаил, а также Белгородской район Одесской области; г. Дубно и Костопольский район Ровенской области; г. Тернополь, г. Бережаны, г. Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области; Великобурлукский район Харьковской области; г. Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий, Сторожинецкий районы Черновицкой области; Бобровицкий район Черниговской области.

Городенковский район Ивано-Франковской области, который уже почти две недели находится на "красном" уровне, с 7 сентября переходит на "оранжевый" в связи с улучшением эпидемической ситуации.

Отмечается, что установление уровней происходит с учетом эпидемической ситуации в каждой административно-территориальной единице, а именно учитывается количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней.

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