В Украине начал действовать новый раздел на карантинные зоны: список городов и районов
Об этом сообщил Минздрав.
"Красный" уровень установлен в 29 административно-территориальных единицах, "оранжевый" - в 89, "желтый" - в 139.
Принято решение установить с 00:00 7 сентября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 в таких городах и районах г. Ивано-Франковск, г. Коломыя., Г. Калуш, Косовский и Тисменицкий районы Ивано-Франковской области; г. Беляевка и г. Измаил, а также Белгородской район Одесской области; г. Дубно и Костопольский район Ровенской области; г. Тернополь, г. Бережаны, г. Чертков, Бережанский, Бучацкий, Гусятинский, Монастырский, Теребовлянский, Тернопольский и Чертковский районы Тернопольской области; Великобурлукский район Харьковской области; г. Черновцы и Вижницкий, Глыбокский, Заставновский, Кицманский, Новоселицкий, Сторожинецкий районы Черновицкой области; Бобровицкий район Черниговской области.
Городенковский район Ивано-Франковской области, который уже почти две недели находится на "красном" уровне, с 7 сентября переходит на "оранжевый" в связи с улучшением эпидемической ситуации.
Отмечается, что установление уровней происходит с учетом эпидемической ситуации в каждой административно-территориальной единице, а именно учитывается количество новых случаев на 100 тыс. населения за 14 дней.
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