В третий раз захваченный оккупантами Донецка Синченко сообщил о пытках
Об этом его мать Татьяна Гуленко, рассказала Общественному радио,
По ее словам, от Синченко требовали отказаться от своего адвоката и согласиться на сотрудничество с тем, которого предлагают террористы.
Когда его вернули в камеру, он в знак протеста порезал себе вены. После этого его повезли в больницу.
Первый раз Синченко попал в плен еще в 2016 году. Его освободили в декабре 2017 г. Парень рассказал, что его жестоко пытали и избивали до потери сознания.
Во второй раз он попал в плен в октябре 2019 г. В конце мая 2020 г. парню удалось бежать из донецкого СИЗО. Но уже в июне оккупанты снова его задержали.
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