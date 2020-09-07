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Espreso.tvОбществоВ третий раз захваченный оккупантами Донецка Синченко сообщил о пытках

В третий раз захваченный оккупантами Донецка Синченко сообщил о пытках


фото: freeradio
25-летний дончанин Григорий Синченко, который в третий раз находится в плену оккупантов, сообщил, что его пытают

Об этом его мать Татьяна Гуленко, рассказала Общественному радио,

По ее словам, от Синченко требовали отказаться от своего адвоката и согласиться на сотрудничество с тем, которого предлагают террористы.

Когда его вернули в камеру, он в знак протеста порезал себе вены. После этого его повезли в больницу.

Первый раз Синченко попал в плен еще в 2016 году. Его освободили в декабре 2017 г. Парень рассказал, что его жестоко пытали и избивали до потери сознания.

Во второй раз он попал в плен в октябре 2019 г. В конце мая 2020 г. парню удалось бежать из донецкого СИЗО. Но уже в июне оккупанты снова его задержали.

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