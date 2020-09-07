В ОРДЛО против Украины воюют наемники из более чем 30 стран, - заместитель Венедиктовой

7 сентября, 2020, 15:34

Российская Федерация использует в войне на Донбассе наемников из более 30 стран

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью Радио Свобода.

"География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более 30 государств, среди которых Франция, Чехия и даже Чили. Наибольшее их количество из Испании и Сербии - по 27 человек, Молдовы - 26, Франции - 20", - отметил Мамедов.

По его словам, с 2014 года иностранцы находились в составе различных НЗФ РФ.

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"Нам известно, что на территории Российской Федерации созданы специальные учебные центры, где проводится вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженном конфликте на территории Донецкой и Луганской областей Украины", - добавил Мамедов.