 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvОбществоВ ОРДЛО против Украины воюют наемники из более чем 30 стран, - заместитель Венедиктовой

В ОРДЛО против Украины воюют наемники из более чем 30 стран, - заместитель Венедиктовой


фото: reuters
Российская Федерация использует в войне на Донбассе наемников из более 30 стран

Об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью Радио Свобода.

"География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более 30 государств, среди которых Франция, Чехия и даже Чили. Наибольшее их количество из Испании и Сербии - по 27 человек, Молдовы - 26, Франции - 20", - отметил Мамедов.

По его словам, с 2014 года иностранцы находились в составе различных НЗФ РФ.

Читайте также: ОГПУ открыл дело в связи с участием гражданина Чили в войне против Украины на стороне российских оккупантов

"Нам известно, что на территории Российской Федерации созданы специальные учебные центры, где проводится вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженном конфликте на территории Донецкой и Луганской областей Украины", - добавил Мамедов.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

7 сентября, 2020 понедельник

больше новостей

7 сентября, 2020 понедельник

6 сентября, 2020 воскресенье

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать