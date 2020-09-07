В ОРДЛО против Украины воюют наемники из более чем 30 стран, - заместитель Венедиктовой
Об этом заявил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов в интервью Радио Свобода.
"География стран происхождения наемников очень разнообразна и составляет более 30 государств, среди которых Франция, Чехия и даже Чили. Наибольшее их количество из Испании и Сербии - по 27 человек, Молдовы - 26, Франции - 20", - отметил Мамедов.
По его словам, с 2014 года иностранцы находились в составе различных НЗФ РФ.
Читайте также: ОГПУ открыл дело в связи с участием гражданина Чили в войне против Украины на стороне российских оккупантов
"Нам известно, что на территории Российской Федерации созданы специальные учебные центры, где проводится вербовка, финансирование, материальное обеспечение, обучение наемников с целью использования в вооруженном конфликте на территории Донецкой и Луганской областей Украины", - добавил Мамедов.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-