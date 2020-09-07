В Монголии зафиксировали третью смерть от бубонной чумы в 2020 году
7 сентября, 2020, 21:05
7 сентября в Монголии от бубонной чумы умер 38-летний мужчина
Об этом сообщает монгольское управление зоонозных болезней, передает Xinhua.
Установлено, что в прошлом месяце человек ел мясо сурка на севере Монголии и заразился чумой. 25 контактных человек получили отрицательный тест на наличие чумы.
42-летний мужчина умер от бубонной чумы на западе страны в прошлом месяце.
- В Монголии, где ранее зафиксировали вспышку бубонной чумы, от этого заболевания умер 15-летний подросток.
- В Китае житель Внутренней Монголии умер от бубонной чумы .
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
Читайте также
-
31 августа, 2020 Виталий Портников: Заявления Фокина - бессмыслица
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-
-
Читайте также
-
31 августа, 2020 Время для лета
-
-