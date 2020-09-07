В Монголии зафиксировали третью смерть от бубонной чумы в 2020 году

7 сентября, 2020, 21:05

7 сентября в Монголии от бубонной чумы умер 38-летний мужчина

Об этом сообщает монгольское управление зоонозных болезней, передает Xinhua.

Установлено, что в прошлом месяце человек ел мясо сурка на севере Монголии и заразился чумой. 25 контактных человек получили отрицательный тест на наличие чумы.

42-летний мужчина умер от бубонной чумы на западе страны в прошлом месяце.

В Монголии, где ранее зафиксировали вспышку бубонной чумы, от этого заболевания умер 15-летний подросток.

В Китае житель Внутренней Монголии умер от бубонной чумы .