В Киеве "заминировали" гимназию "Успех"

7 сентября, 2020, 10:40

В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании гимназии №32 "Успех"

Об этом сообщили Вартови.Еспресо .

"На линию 102 позвонил аноним и сообщил о заминировании гимназия №32 "Успех" по ул. Федорова, 2", - говорится в сообщении.

На место выехали МЧС, скорая помощь, взрывотехники, полиция, будут проводить эвакуацию, осмотр помещений и прилегающей территории.

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