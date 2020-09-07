В Киеве "заминировали" гимназию "Успех"
7 сентября, 2020, 10:40
В полицию Киева поступило анонимное сообщение о заминировании гимназии №32 "Успех"
Об этом сообщили Вартови.Еспресо .
"На линию 102 позвонил аноним и сообщил о заминировании гимназия №32 "Успех" по ул. Федорова, 2", - говорится в сообщении.
На место выехали МЧС, скорая помощь, взрывотехники, полиция, будут проводить эвакуацию, осмотр помещений и прилегающей территории.
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